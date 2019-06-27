Москва, , 10:37 — REGNUM

Составлен рейтинг регионов, где по итогам первых пяти месяцев 2019 года было продано самое большое количество автомобилей Lada Granta. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В Татарии с января по май 2019 года было реализовано 3 590 автомобилей тольяттинского автозавода Lada Granta. Это самый большой показатель продаж этих моделей среди регионов России.

Вторую строчку занимает Башкирия, где за январь-май 2019 года было продано 3 346 моделей Granta. На третьей строчке — Самарская область (3 163 ед.), где выпускаются эти модели.

На четвертом и пятом местах Пермский (1 908 ед.) и Ставропольский (1 844 ед.) края.

Также в рейтинг вошли: Челябинская область (1 751ед.), Свердловская область (1 683 ед.), Краснодарский край (1 546 ед.), Удмуртия (1 418 ед.) и Воронежская область (1 386 ед.).

В топ-10 не вошли столичные регионы. Общая доля всех автомобилей Lada в Москве по итогам пяти месяцев 2019 года составляет всего 5%, а в Санкт-Петербурге — 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, самым популярным авто в России в мае 2019 года стала модель Lada Granta.

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