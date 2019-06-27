Париж, , 10:16 — REGNUM

Французская автомобилестроительная компания Citroen не будет выпускать новое поколение компактных кроссоверов C4 Cactus. Об этом сообщает Top Gear со ссылкой на главу отдела планирования новых продуктов французской компании Ксавье Пежо.

Сообщается, что Citroen прекратит выпуск этих кроссоверов в 2021 году. В планах компании создать совершенно новую модель авто. Возможно, что новое авто будет из сегмента C-класса.

Напомним, обновленный Citroen C4 Cactus вышел в 2018 году. Выпускается модель с 2014 года. Кроссовер оснащается двигателем на 1,2 л., мощность которого составляет 130 л.с. Агрегат оснащается шестиступенчатой «механикой». Также есть вариант авто с коробкой «автомат».

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