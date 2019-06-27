Москва, , 09:52 — REGNUM

Канадский производитель квадроциклов и снегоходов, водных мотоциклов и катеров Bombardier Recreational Products (BRP), являющимся официальным изготовителем Ski-Doo на российском рынке отзывает в России 830 снегоходов. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Снегоход Ski-Doo Formula7.ru

Как уточняется, отзыву подлежат снегоходы Ski-Doo, реализованные в период с декабря 2017 года по апрель 2019 года.

Причиной отзыва канадских снегоходов назван возможный износ компонентов в топливной системе, который может привести к утечке топлива.

«Данная проблема затрагивает штуцер подключения топливной магистрали к модулю ЕСМ и фиксатор топливного шланга», — говорится в сообщении ведомства.

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