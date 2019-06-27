Москва, , 09:35 — REGNUM

Стали известны города России с самым большим количеством автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Общий размер российского автопарка составляет 43,5 млн легковых авто. В Москве числится почти 3,7 млн автомобилей, что делает столичный автопарк самым большим в России. На втором месте — Санкт-Петербург, где зарегистрировано 1,75 млн машин. На третьем месте — Екатеринбург (462 тыс. ед.).

Четвёртое и пятое места у Новосибирска (445 тыс. ед.) и Самары (394 тыс. ед.) соответственно.

Далее идут: Казань (374 тыс. шт.), Нижний Новгород (361 тыс. шт.), Краснодар (341 тыс. шт.), Челябинск (331 тыс. шт.) и Воронеж (330 тыс. шт.).

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