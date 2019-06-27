Москва, , 09:12 — REGNUM

Составлен рейтинг самых популярных моделей автомобилей московского каршеринга по данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

Топ-10 в сегменте эконом-класса возглавляют автомобили немецкой марки Volkswagen Polo. На втором месте южнокорейские KIA Rio X-Line. На третьем месте — французские модели Renault Kaptur.

Четвёртые и пятые места у Skoda Rapid и KIA Rio соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, столичный каршеринг стал вторым в мире по количеству машин по итогам 2018 года. Всего в автопарке каршеринга Москвы находятся 17 500 автомобилей.

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