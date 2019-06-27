Москва, , 08:51 — REGNUM

Обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLC и его версия в кузове «купе» появится у российских дилеров в июле 2019 года. Об этом 27 июня сообщается на сайте «Цена Авто».

В основном все изменения в обновленной версии кроссоверов произошли внутри авто. Немецкая марка получила медиакомплекс MBUX с сенсорным дисплеем и новыми функциями. Так, с помощью функции Energizing можно управлять аудиосистемой, микроклиматом, массажером, а также вентиляцией и подогревом сидений.

Агрегат базовой модели Mercedes-Benz GLC 200 включает в себя «турбочетверку» на 197 л. с. Следующая модификация с индексом 250 развивает 211 л. с. Модификация с индексом 300 получила мотор на 249 л. с. и 370 Нм крутящего момента.

Дизельные модификации рестайлингового авто — 220 d и 300 d — выдают 194 л. с. и 245 л. с. соответственно. Эти двигателя изготовлены в соответствии с последними европейскими экологическими стандартами.

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