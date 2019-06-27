Тольятти, Самарская область, , 07:54 — REGNUM

На автомобили Lada Granta от «АвтоВАЗа» следующего поколения установят трансмиссию от японской компании Jatco. Об этом сообщает Kolesa.ru со ссылкой на источник из группы разработчиков проекта Lada Granta.

В последнее время инженеры АвтоВАЗа разрабатывают новую платформу для следующего поколения Lada Granta. Как сообщается, автомобиль получит больше возможностей по интеграции агрегатов альянса. При этом Granta останется в прежней ценовой категории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине июня тольяттинский автозавод выпустил автомобили Lada XRAY c импортной автоматической коробкой передач. В отечественные машины установили трансмиссию от ведущего мирового производителя — японской компании Jatco.

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