Москва, , 07:44 — REGNUM

Финалистами конкурса Ice Vision, направленного на создание «зимнего зрения» для беспилотных автомобилей, стали 29 молодежных команд из России, США, Китая, Южной Кореи, Франции и Испании. Об этом сообщила пресс-служба Российской венчурной компании.

Призовой фонд соревнований составляет 3 млн рублей. Их участникам предстоит найти решения на базе искусственного интеллекта, которые позволят беспилотникам распознавать дорожную обстановку в условиях русской зимы.

В финальный этап конкурса вышли команды, которые представили наиболее эффективные алгоритмы распознавания дорожных знаков. Он включал около 10 тысяч изображений, полученных с автомобиля, движущегося по зимней дороге.

Отмечается, что среди финалистов есть команды, представляющие МФТИ, ЮФУ, Сколтех, МГУ, НГУ, СПбПУ, НИУ ВШЭ, Университет Иннополис. Конкуренцию им составят представители крупнейших зарубежных университетов. Финал конкурса состоится 13−16 июля в формате 48-часового хакатона на площадках в Москве и Московской области.