Тольятти, Самарская область, , 07:24 — REGNUM

День открытых дверей пройдет 6 июня на автозаводе Lada в Тольятти. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Сообщении автокомпании сказано, что все желающие в этот день смогут ознакомиться этапами производства автомобилей тольяттинского автозавода.

Гостям завода будет организована автобусная экскурсия. Они посетят помещения прессового производства и выпуска двигателей, сборки линии Granta, а также выставки других подразделений автокомпании.

Кроме того, гости автозавода, у которых будут при себе водительские права, смогут принять участие в тест-драйве автомобилей Lada.

Посетителям завода в Тольятти будет также организована развлекательная программа. Специально для гостей автозавода выступит группа ''На-На''.

Читайте также: Назван регион РФ, где самая большая доля Lada на авторынке