Москва, , 21:50 — REGNUM

Российские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла-С» будут поставляться в Индию, сообщил 26 июня директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы выиграли тендер на ПЗРК «Игла-С», — сказал Дмитрий Шугаев.

Подробности сделки и объёмы контракта он уточнять не стал.

Напомним, ПЗРК «Игла-С» на данный момент считается одним из самых эффективных переносных средств ПВО, существующих в мире.

ПЗРК «Игла-С» способен поражать воздушные цели на расстоянии до 6 км и на высотах до 3,5 тыс. метров. Ракета комплекса оснащена системой самонаведения с двумя каналами приёма сигнала и функцией отделения ложных целей от реальных.