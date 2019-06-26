Москва, , 16:40 — REGNUM

Новый российский комплекс боевой экипировки «Сотник» начнут разрабатывать в 2020 году, сообщает 26 июня пресс-служба Ростеха.

Созданием общевойсковой экипировки третьего поколения будет заниматься «ЦНИИточшмаш» (входит в Ростех).

Уточняется, что в 2020 году начнутся опытно-конструкторские работы по созданию общевойсковой экипировки третьего поколения, получившей обозначение «Сотник».

Российские военнослужащие получат в составе нового комплекта «противоминные ботинки», «антитепловизорный» костюм, скрывающий бойца от инфракрасных приборов наблюдения, а также средства защиты от радиолокационного обнаружения.

Новая экипировка будет использовать электроуправляемый материал «Хамелеон», меняющий цвет в зависимости от особенностей окружающей среды.

Кроме того, на защитные очки и забрало шлема нового комплекта общевойсковой экипировки будет проецироваться изображение с камеры миниатюрных беспилотников, которыми будут оснащены системы управления тактического звена.

По словам гендиректора Ростеха Сергея Чемезова, комплект общевойсковой экипировки третьего поколения «Сотник» начнёт поступать в войска в 2025 году.