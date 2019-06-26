Тайбэй, , 16:18 — REGNUM

Компания HTC рассказала о своей новой гарнитуре виртуальной реальности Cosmos VR. Соответствующую публикацию она разместила 26 июня на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/htcvive/status/1143625946966065152

Из особенностей Cosmos VR можно отметить вентилируемую конструкцию и дизайн, благодаря которому дисплей можно откинуть вверх, не снимая гарнитуру. Шлем получил шесть камер для использования технологии дополненной реальности, и новый дисплей с разрешением 2880 на 1700 пикселей (на 88% больше, чем у оригинального Vive). Компания пока не назвала цену устройства и не сообщила дату начала продаж.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что китайская компания Vivo представила на форуме в Шанхае свои новые очки с технологией дополненной реальности AR Glass. Устройство можно будет подключать к будущему 5G-смартфону производителя.