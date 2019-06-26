Москва, , 15:28 — REGNUM

В России принята государственная программа вооружений на период 2018—2027 годов. Согласно этой программе, начало финансирования практических работ по постройке нового российского авианосца запланировано во второй половине этого срока.

Концептуальные проекты российского авианосца активно разрабатываются Крыловским государственным научным центром. Еще в 2015 году центром был представлен проект тяжелого атомного авианосца под названием «Шторм» (проект 23 000Э). Водоизмещение этого корабля — 95−100 тысяч тонн. В составе палубного авиакрыла — от 80 до 90 летательных аппаратов.

В ходе форума «Армия-2019» Крыловский государственный научный центр показал новый проект. В данном случае речь идет уже о среднем авианосце. Его планируется оснастить атомным реактором и вспомогательной газотурбинной установкой. Водоизмещение корабля — 76 тысяч тонн. Этот проект носит название «Шторм-КМ», пишет ТАСС.

Корпус корабля представляет собой полукатамаран. Он сможет нести на своем борту до ста летательных аппаратов. По мнению конструкторов центра, его боевая эффективность будет сопоставима с боевой эффективностью американского атомного авианосца класса «Нимиц».

У российских экспертов пока нет однозначного мнения, что России необходимы авианосцы. Не в пользу строительства кораблей этого типа говорит бурное развитие в последние годы ракетного оружия, в том числе и гиперзвукового.

Кстати, Китай, кроме программы строительства авианосцев, развивает программу строительства десантных кораблей, которые будут нести на своем борту истребители с коротким взлетом и вертикальной посадкой.

КНР ведет разработку десантного корабля-амфибии типа 075, сопоставимого с американским десантным кораблем класса Wasp («Оса»). Китайские военные считают, что истребитель с коротким взлетом и вертикальной посадкой может сделать десантный корабль легким авианосцем и сыграть уникальную роль в защите островов и защите территориальной целостности Китая. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.