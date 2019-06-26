Москва, , 15:13 — REGNUM

Известно, что Командование сил специальных операций США имеет в своем распоряжении так называемые «летающие батареи». Речь идет о транспортных самолетах С-130, имеющих мощное вооружение для поддержки войск на поле боя. Современная модификация AC-130W Stinger II оснащена 30-мм пушкой GAU-23/A и 105-мм пушкой М102. Пушки расположены по одному из бортов самолета.

По информации ТАСС, подобный самолет разрабатывается и в России. Согласно имеющемуся аванпроекту, предполагается установка двух пушек калибра 57-мм на транспортный самолет Ан-12. Самолет получит также орудия меньшего калибра и автоматические гранатометы. Эта версия на начальном этапе проекта будет использоваться в качестве летающей лаборатории.

Ранее «Уралвагонзавод» сообщал о проработке вопроса по применению боевых модулей, оснащенных 57-мм пушками, не только для сухопутных войск, но и для ВМФ и ВКС РФ. Однако предприятие не уточняло область применения данного модуля в ВКС РФ.