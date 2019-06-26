Москва, , 15:03 — REGNUM

На форуме «Армия-2019» был представлен дрон-разведчик. Он создан конструкторами компании «Децима» и военного технополиса «Эра». БПЛА имеет малый размер, примерно с ладонь. Об этом пишет ТАСС.

Конструкция выполнена в форме квадрокоптера. Дрон способен перемещать грузы весом до пятнадцати граммов, его дальность полета составляет два километра. Есть две модификации аппарата. Первая способна проводить съемку в режиме реального времени, а вторая оборудована дальномерами и может составить карту помещения.

Эти БПЛА могут работать автономно или управляться оператором. В ходе автономной работы дрон перемещается и выполняет сложную модель планирования. В дальнейшем конструкторы собираются использовать эти дроны в группе. Для управления этой группой будет применяться так называемый «роевой интеллект».

Одним из перспективных направлений по созданию дронов-разведчиков является кардинальное уменьшение их размеров. Не исключено, что в ближайшее время мы увидим нанодроны размером с комара или муху.

ИА REGNUM ранее сообщало о раскрытии ряда характеристик новейшего российского БПЛА «Корсар».