Кубинка, Московская область, , 12:48 — REGNUM

Специальную боевую разведывательную машину (СБРМ) представили специалисты холдинга «Росэлектроника» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» в подмосковной Кубинке. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Машина разработана на базе бронеавтомобиля «Тигр» в Омском НИИ приборостроения Росэлектроники. Она предназначена для использования как передовыми подразделениями, так и в тылу. Возможности СБРМ позволяют обнаруживать неподвижные или движущиеся цели на расстоянии до 10 км. В случае необходимости получения информации о более отдаленных участках, экипаж может задействовать комплекс дальней разведки на базе беспилотного летательного аппарата.

«Машина при помощи оптико-электронных средств разведки «видит» поле боя на расстоянии 10 километров, создает «цифровую» карту местности, в режиме реального времени отслеживает потенциальные цели и поражает их», — пояснил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Отмечается, что разведывательный автомобиль прошёл государственные испытания и уже получил необходимую разрешительную документацию для экспорта. Он также поставляется в подразделения Росгвардии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный военно-технический форум «Армия» проходит в подмосковном парке «Патриот» с 2015 года. Мероприятие является ключевым событием для оборонно-промышленного комплекса России, участие в нём принимают делегации, представляющие порядка 120 стран, в том числе более 40 министров обороны.

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