Москва, , 11:00 — REGNUM

Россия планирует сохранить объёмы поставок военной продукции на уровне прошлого года. Об этом сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михее.

На полях форума «Армия-2019» он поделился планами «Рособоронэкспорта» на ближайшие годы. По его словам, размер российского экспорта вооружений в последние три года составляет 15 млрд долларов в год. В 2018 году он составил $13,7 млрд.

«Мы уверены, что сможем удержать этот уровень», — заявил гендиректор «Рособоронэкспорта».

Он добавил, что самое большое количество военной продукции Россия поставляет в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Северной Африки.

При этом половина поставок — это авиационная техника.

Напомним, самым крупным контрактом на поставку российского оружия в 2018 году был заключён с Индией. Россия заключила контракт на поставку в Индию десяти дивизионов зенитного комплекса С-400 «Триумф» стоимостью более $5 млрд.

Читайте также: Названо самое популярное российское оружие у иностранных партнёров