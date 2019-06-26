Вашингтон, , 10:23 — REGNUM

В облачном сервисе хранения данных OneDrive от Microsoft появилась двухфакторная авторизация. Об этом 25 июня сообщил Генеральный директор компании Сет Паттон в блоге компании.

Стоит отметить, что речь идет не обо всем сервисе, а об отдельном хранилище, попасть в которое будет можно лишь при следующих условиях: ввод пин-кода, предоставление отпечатка пальца, использование службы Microsoft Authenticator или ввод пароля, отправленного по СМС или электронной почте. Функция отдельного хранилища в OneDrive получила название Personal Vault.

Стоит отметить, что при наличии соответствующих настроек пользователи OneDrive смогут загружать в Personal Vault фотографии и видео напрямую, без сохранения на смартфон.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Microsoft запретила своим сотрудникам пользоваться корпоративным мессенджером Slack. Компания объяснила это желанием предотвратить утечку информации, являющейся коммерческой тайной.