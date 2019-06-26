Обнинск, Калужская область, 26 июня 2019, 10:21 — REGNUM

Радиоуправляемая модель бомбардировщика «Илья Муромец», созданная инженером-технологом композитного направления обнинского научно-производственного предприятия «Технология» Андреем Федоренко, стала украшением XI шоу-фестиваля радиоуправляемых авиамоделей «Тульские крылья».

Инженер из Обнинска создали самую большую модель бомбардировщика «Илья Муромец»
Инженер из Обнинска создали самую большую модель бомбардировщика «Илья Муромец»
Technologiya.ru

Как сообщили 26 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия, выполненная в масштабе один к пяти копия воздушного судна обладает размахом крыльев шесть метров и весом 21 кг.

В настоящее время это самая большая в мире модель легендарного самолета. Участие в мероприятии стало важным этапом испытаний для «Ильи Муромца», поскольку на фестивале «Тульские крылья» он совершил свой дебютный полёт.

«Для меня главной задачей было поднять С-22 в воздух и совершить тестовые полеты, — поделился впечатлениями Федоренко. — Так как модель обладает необычной аэродинамикой, запредельно задней центровкой и огромным лобовым сопротивлением, я подразумевал некоторые технические риски».

По его словам, «Муромец» успешно совершил два полета, благодаря чему была получена уникальная информация для дальнейшей доводки модели.

Наряду с совершенствованием и отладкой конструкции, в будущем разработчик планирует дооборудовать кабину пилота, установить лестницу и другие элементы, которые встречались на реально эксплуатировавшихся в боевых условиях бомбардировщиках. О высоком уровне проработки всех деталей говорит тот факт, что Федоренко уже получил ряд предложений от кинокомпаний задействовать «Илью Муромца» в съемках фильмов о дальней авиации.

Сотрудник ОНПП «Технология» Андрей Федоренко не первый год участвует в «Тульских крыльях», в 2018 году он представил на фестивале модель «Ильи Муромца» в масштабе один к десяти.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня на Обнинском научно-производственном предприятии «Технология» им. Александра Ромашина Калужской области состоялся конкурс научных работ молодых ученых.

Лучшей эксперты признали разработку специального покрытия на основе оксида иттербия с высокой отражающей способностью, предназначенного для снижения тепловой нагрузки в конструкциях обтекателей скоростных летательных аппаратов.

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