Обнинск, Калужская область, , 10:21 — REGNUM

Радиоуправляемая модель бомбардировщика «Илья Муромец», созданная инженером-технологом композитного направления обнинского научно-производственного предприятия «Технология» Андреем Федоренко, стала украшением XI шоу-фестиваля радиоуправляемых авиамоделей «Тульские крылья».

Инженер из Обнинска создали самую большую модель бомбардировщика «Илья Муромец» Technologiya.ru

Как сообщили 26 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия, выполненная в масштабе один к пяти копия воздушного судна обладает размахом крыльев шесть метров и весом 21 кг.

В настоящее время это самая большая в мире модель легендарного самолета. Участие в мероприятии стало важным этапом испытаний для «Ильи Муромца», поскольку на фестивале «Тульские крылья» он совершил свой дебютный полёт.

«Для меня главной задачей было поднять С-22 в воздух и совершить тестовые полеты, — поделился впечатлениями Федоренко. — Так как модель обладает необычной аэродинамикой, запредельно задней центровкой и огромным лобовым сопротивлением, я подразумевал некоторые технические риски».

По его словам, «Муромец» успешно совершил два полета, благодаря чему была получена уникальная информация для дальнейшей доводки модели.

Наряду с совершенствованием и отладкой конструкции, в будущем разработчик планирует дооборудовать кабину пилота, установить лестницу и другие элементы, которые встречались на реально эксплуатировавшихся в боевых условиях бомбардировщиках. О высоком уровне проработки всех деталей говорит тот факт, что Федоренко уже получил ряд предложений от кинокомпаний задействовать «Илью Муромца» в съемках фильмов о дальней авиации.

Сотрудник ОНПП «Технология» Андрей Федоренко не первый год участвует в «Тульских крыльях», в 2018 году он представил на фестивале модель «Ильи Муромца» в масштабе один к десяти.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня на Обнинском научно-производственном предприятии «Технология» им. Александра Ромашина Калужской области состоялся конкурс научных работ молодых ученых.

Лучшей эксперты признали разработку специального покрытия на основе оксида иттербия с высокой отражающей способностью, предназначенного для снижения тепловой нагрузки в конструкциях обтекателей скоростных летательных аппаратов.

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