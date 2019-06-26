Кубинка, Московская область, , 09:29 — REGNUM

Два универсальных десантных корабля, способных нести по 15−20 вертолетов, планируется построить в России к 2027 году в рамках госпрограммы вооружения. Строительство начнут в 2021 году, сообщил 25 июня источник в оборонно-промышленном комплексе в кулуарах международного военно-технического форума «Армия-2019».

Строительство вертолетоносца Mil.ru

В 2020 начнется проектирование вертолетоносцев. До конца текущего года оборонное ведомство сформирует и передаст Объединенной судостроительной корпорации тактико-техническое задание на корабли.

Строительство головного корабля начнется в 2021 году, головные исполнители работ пока не определены, пояснил источник ТАСС.

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Уже известно, что на корабле будет большая доковая камера для размещения десантных катеров и он сможет нести крупную авиагруппу вертолетов различного назначения, в том числе ударные. Предполагается постоянное базирование 15−20 боевых машин.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках форума «Армия-2019» был представлен проект лёгкого авианосца-полукатамарана. Конструкторы «Крыловского государственного научного центра», используя форму корпуса типа «полукатамаран», спроектировали корабль с относительно небольшим водоизмещением (порядка 44 тыс. тонн) и палубой, площадь которой на 25−30% больше, чем у авианосцев аналогичного размера.

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