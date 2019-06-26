Вашингтон, , 01:44 — REGNUM

Ряд американских компаний — производителей процессоров для мобильной техники продолжают поставки своей продукции китайской корпорации Huawei в обход запрета, введённого Белым домом. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Эмблема Huawei (cc) Kārlis Dambrāns

По информации издания, речь идёт, в частности, о компаниях Intel и Micron Technology. Эти производители до настоящего времени поставляют Huawei свою продукцию, изготовленную за пределами США. Отмечается, на данные товары запрет не распространяется, и их поставки позволят китайской компании продолжить сборку и продажу своей техники.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство торговли США в середине мая ввело санкции против Huawei, фактически перекрыв компании доступ к закупке компонентов и технологий американских производителей.

Читайте также: В Huawei заявили, что компания справится с последствиями санкций США