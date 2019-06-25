«Паладин». На форуме «Армия-2019» покажут БМП-3, превращённую в робота

Кубинка, Московская область, , 22:05 — REGNUM Боевой робототехнический комплекс «Паладин» будет показан на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» госкорпорацией Ростех, сообщает 25 июня пресс-служба корпорации.

Роботизированный комплекс создан на базе боевой машины пехоты БМП-3, оснащённой необитаемым боевым модулем «Драгун».

Вооружённый двумя пушками 100-мм и 30-мм калибра, а также 7,62-мм пулемётом комплекс может управляться как оператором в дистанционном режиме, так и действовать автономно, самостоятельно просчитывая маршрут.

При этом в «Паладине» сохранены все системы управления, необходимые для штатного экипажа БМП-3.

Отмечается, что комплекс будет демонстрироваться в рамках закрытого статического показа на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

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