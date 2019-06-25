Начинаются государственные испытания новейшего БТР К-16 «Бумеранг»

Москва, , 19:53 — REGNUM Испытания новейшего бронетранспортера на базе перспективной колесной платформы «Бумеранг» начнутся в июле 2019 года. Речь идет о БТР К-16 «Бумеранг». Это четырехосная боевая машина. Моторно-трансмиссионое отделение расположено в носовой части, десант располагается в кормовой части. Разработчиком платформы «Бумеранг» является Военно-промышленная компания (ВПК). Об этом пишет ТАСС.

Впервые боевую машину на базе платформы «Бумеранг» можно было увидеть на Параде Победы в 2015 году в Москве в варианте колесной боевой машины пехоты, ее маркировка БМП К-17. В базовом варианте машина имеет боевой модуль с 30-миллиметровой пушкой, спаренным 7,62-мм пулеметом и ПТУР «Корнет».

БТР К-16 «Бумеранг» отличается от БМП К-17. У БТР более легкий боевой модуль. Этот модуль оснащен крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом и спаренным с ним 7,62-мм пулеметом.

Платформа «Бумеранг» отличается высоким профилем корпуса, если сравнивать с машинами времен СССР. Таким образом обеспечивается повышенная противоминная защита: днище боевой машины должно быть выше от земли. В конструкции днища также предусмотрены многослойные наполнители для защиты от мин и самодельных фугасов.

В настоящее время предварительные испытания платформы «Бумеранг» находятся на завершающей стадии. Успешное окончание этих испытаний позволит присвоить платформе литеру О. С данного момента можно будет получить от МО РФ техническое задание на создание других систем оружия. Например, самоходного ПТРК или ЗРК, командно-штабной и разведывательной машин и даже колесного танка.