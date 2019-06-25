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СМИ: Спецназ Узбекистана пересаживается на российские «Тигры»

Техника

Бронеавтомобили доработаны под требования спецподразделений Узбекистана

Кубинка, Московская область, 25 июня 2019, 18:53 — REGNUM  Правительство Узбекистана приняло решение закупить российские бронеавтомобили «Тигр», сообщает 25 июня ТАСС ссылаясь на источник в делегации республики на 5-м Международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

Точное количество закупленных бронеавтомобилей не разглашается, однако известно, что речь идёт о нескольких десятках бронемашин ВПК-233 136 «Тигр».

Кроме того, агентство утверждает, что «Тигры» произведены и доработаны под дополнительные требования узбекских спецподразделений и пойдут на укомплектование подразделений спецназа Узбекистана.

В частности, окна закрыты дополнительными решётками, в бронекорпусе установлены дополнительные двери, а на крыше предусмотрена установка инфракрасного прожектора.

Бронеавтомобили для Узбекистана вооружены пулемётами ПКМ.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня текущего года был представлен бронеавтомобиль «Тигр» второго поколения. От предшественника он отличается усиленным бронированием, новой коробкой передач и V-образным дном, ослабляющим удар взрывной волны при подрыве машины на минах.

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