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Боевой модуль для бронетехники «Нарцисс» показан на форуме «Армия-2019»

Техника

«Нарцисс» обнаруживает, классифицирует и автоматически сопровождает цели, при необходимости поражая их из 12,7-мм пулемёта

Москва, 25 июня 2019, 17:08 — REGNUM  На международном форуме «Армия-2019» впервые показан лёгкий боевой модуль с дистанционным управлением «Нарцисс», сообщает 25 июня пресс-служба Госкорпорации Ростех.

Модуль, вооружённый 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом «Корд», предназначен для установки на бронетехнику или иные платформы, а также для оборудования стационарных огневых точек.

«Нарцисс» оснащён современным оптико-электронным прицельным комплексом с многоканальным прицелом с независимой линией визирования, обеспечивающим автоматическое сопровождение и поражение наземных и воздушных целей.

Благодаря этому «Нарцисс» обнаруживает, классифицирует и автоматически сопровождает цели на дистанции до 10 км. Прицельный комплекс позволяет с повышенной точностью поражать даже движущиеся цели на дистанции до 1,5 км.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный военно-технический форум «Армия-2019» будет проходить с 25 по 30 июня 2019 года на территории парка «Патриот» в подмосковной Кубинке

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Военно-промышленный комплекс
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