Раскрыты характеристики новейшего российского БПЛА «Корсар»

Москва, , 16:41 — REGNUM Новейший российский беспилотный летательный аппарат «Корсар» был представлен на форуме «Армия-2019». Представители ГК «Ростех» раскрыли ряд характеристик этого БПЛА. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Аппарат относится к средним БПЛА малой дальности. Его взлетная масса составляет двести килограмм. Размах крыльев «Корсара» — шесть с половиной метров, а длина фюзеляжа составляет четыре метра двадцать сантиметров.

«Корсар» способен летать на высоте до пяти тысяч метров. На такой высоте он недосягаем для огня из стрелкового оружия, а также многих марок ПЗРК. Продолжительность полета данного БПЛА достигает восьми часов. Максимальная скорость «Корсара» составляет сто пятьдесят километров в час. Его радиус действия — сто двадцать километров. В перспективе радиус действия планируется увеличить в два раза, до двухсот пятидесяти километров.

Основная задача «Корсара» — всепогодная разведка местности. Он может использоваться для патрулирования и наблюдения, а также для проведения аэрофотосъемки местности. Получаемые аппаратом данные сразу обрабатываются и передаются наземным системам. Это происходит в режиме реального времени.

Есть планы оснащения «Корсара» средствами РЭБ и перспективными средствами разведки.