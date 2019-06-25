Учёные ЦАГИ разрабатывают модель самолёта увеличенной дальности полета

Жуковский, Московская область, , 12:19 — REGNUM Концепт перспективного гражданского воздушного судна увеличенной дальности и скорости полета разработали специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба института.

Самолёт следующего поколения, в соответствии с предложенными характеристиками, может быть использован для пассажирских и перевозок на расстояния до девяти тысяч километров.

По словам начальника отдела отделения аэродинамики самолётов и ракет ЦАГИ, кандидата технических наук Анатолия Болсуновского, интерес к подобным разработкам растёт во всём мире. В частности, воздушная машина сможет долетать из Европы до восточного побережья США, и точно будет востребована в России.

Проведённые в трансзвуковой аэродинамической трубе ЦАГИ подтвердили предварительные расчетные оценки модели. Это позволяет перейти к дальнейшим проработкам перспективного судна в российских конструкторских бюро. Следующую серию испытаний этой модели специалисты института планируют провести в конце текущего года.

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