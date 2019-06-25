Почтовый сервис Mail.ru откажется от использования постоянных паролей

Москва, , 11:29 — REGNUM Почтовый сервис Mail.ru планирует отказаться от метода авторизации пользователей при помощи постоянного пароля. Об этом 25 июня сообщил РБК.

Идентификация пользователей будет проходить при помощи одноразовых паролей, отправляемых посредством СМС. В компании считают, что это позволит повысить уровень безопасности и защитит пользователей от действий злоумышленников.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Mail.ru Group и «Билайн» решили конфликт, из-за которого пользователи испытывали проблемы с доступом к различным сервисам. Их представители сообщили журналистам, что компании смогли найти решение, которое удовлетворило обе стороны.

Читайте ранее в этом сюжете: Компаниям Mail.ru Group и «Билайн» удалось решить конфликт