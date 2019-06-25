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В Новосибирске разработали программу для управления «умными теплицами»

Техника

Студенты помогли вдохнуть жизнь в машину, которая не работала

В Новосибирске разработали программу для управления «умными теплицами»
Hylla_de_Cemanis
Умные теплицы

Новосибирск, 25 июня 2019, 09:12 — REGNUM  Программу для робота, позволяющую на расстоянии обеспечить функционирование «умной теплицы», разработала группа студентов факультета прикладной математики и информатики Новосибирского государственного технического университета НЭТИ. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба вуза.

Техническая часть разработки была создана инженерами одной из новосибирских компаний в 2018 году. Однако она не выполняла необходимых операций: полив, изменение цвета и уровня света, вентиляцию.

«Студенты помогли вдохнуть жизнь в эту машину. Электроника уже была подготовлена нами, а программу написали они. Фактически за год ребята смогли создать уникальный софт (программу)», — пояснил кандидат технических наук, доцент кафедры теоретической и прикладной математики НГТУ НЭТИ Алексей Цыгулин.

По его словам, в следующем семестре новые студенты продолжат работу над проектом. В рамках учебной программы им необходимо будет разработать систему по управлению большими теплицами, которые выполняют роль сити-фермерства. Манипулятор должен будет перемещаться по разным горшкам, чтобы адресно осуществлять полив и уход за растениями.

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