Омский губернатор: «Полёт» будет загружен заказами на 40 лет вперёд»

Омск, , 06:54 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков, комментируя итоги совещания с главой ГК «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным, заявил, что омское производственное объединение «Полёт» будет загружено заказами на 40 лет вперёд.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, делегация госкорпорации и центра им. Хруничева побывала в Омске 22 июня. Рогозин проинспектировал реконструкцию и техническое перевооружение производственной площадки «Полёт» для серийного изготовления ракет «Ангара».

По словам губернатора, подготовка к серийному выпуску тяжёлой ракеты «Ангара» идёт полным ходом с соблюдением всех сроков. К 2023 году численность работников на предприятии планируют увеличить «минимум до 3700 человек».

«Полёт» будет загружен заказами на 40 лет вперёд. Это гарантируется. Мы видим будущее нашего предприятия», — отметил Бурков.

Также он подчеркнул, что «Роскосмос» является стратегическим партнёром региона, совместная работа с которым будет продолжена.

«Важно, что окончательно и бесповоротно мы понимаем — ракета «Ангара» как лёгкая, так и тяжёлая будет производиться на нашей территории, на предприятии «Полёт», — резюмировал омский губернатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в настоящее время производится реконструкция ПО «Полёт», в ходе которой участок криогенной мойки корпусов баков, сети теплоснабжения, а также другие объекты будут подготовлены к серийному производству универсальных ракетных модулей для ракет-носителей семейства «Ангара». По данным пресс-службы Роскосмоса, после реконструкции омское производственное объединение «Полёт» сможет изготавливать до 22 универсальных модулей ракеты-носителя «Ангара» в год.

Сейчас на площадках «Полёта» идёт изготовление лёгкой «Ангара-1.2» и тяжёлой «Ангара-А5». Серийное производство готовых блоков первой ступени «Ангары» на омском предприятии будет запущено в 2021 году.

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