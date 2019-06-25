Вторник, 25 Июня 2019 года
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Китай вывел на орбиту спутник навигационной системы Beidou-3

Техника

Запуск был осуществлён с космодрома в провинции Сычуань

Пекин, 25 июня 2019, 04:35 — REGNUM  Китай успешно вывел на геостационарную орбиту спутник глобальной навигационной системы Beidou-3 IGSO-2. Об этом 25 июня сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется, запуск бы осуществлён запуск был осуществлен при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-3В» с космодрома Сичан в провинции Сычуань.

Выведенный на орбиту аппарат стал уже 21-м спутником в рамках глобальной навигационной системы Beidou, создание которой Китай планирует завершить в 2020 году. В общей сложности на орбите планируется разместить несколько десятков аппаратов.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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