Китай вывел на орбиту спутник навигационной системы Beidou-3

Пекин, , 04:35 — REGNUM Китай успешно вывел на геостационарную орбиту спутник глобальной навигационной системы Beidou-3 IGSO-2. Об этом 25 июня сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется, запуск бы осуществлён запуск был осуществлен при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-3В» с космодрома Сичан в провинции Сычуань.

Выведенный на орбиту аппарат стал уже 21-м спутником в рамках глобальной навигационной системы Beidou, создание которой Китай планирует завершить в 2020 году. В общей сложности на орбите планируется разместить несколько десятков аппаратов.