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Концерн «Калашников» показал ударный беспилотник-камикадзе «Ланцет»

Техника

Барражирующий интеллектуальный комплекс «ZALA Ланцет» совмещает разведывательный и высокоточный ударный элементы

Москва, 24 июня 2019, 22:08 — REGNUM  Концерн «Калашников» представил первый в России барражирующий дрон с функцией боеприпаса под обозначением «ZALA Ланцет», сообщает 24 июня РИА Новости.

Барражирующий интеллектуальный комплекс «ZALA Ланцет» представлен на ставшей традиционной ежегодной презентации, которую концерн «Калашников» проводит перед открытием форума «Армия-2019».

По словам гендиректора концерна Владимира Дмитриева, «ZALA Ланцет» является вторым продуктом в линейке ударных беспилотников.

Комплекс совмещает в себе разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элементы и способен поражать цели в воздухе, на земле и на воде без предварительного развёртывания наземной или морской инфраструктуры.

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