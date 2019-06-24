В США возобновлены испытания электромагнитной корабельной пушки

Вашингтон, , 16:32 — REGNUM Военно-морские силы США приступили к новому этапу испытаний электромагнитных пушек, также известных как рельсотроны, сообщает 24 июня портал defence-blog.com.

Испытания электромагнитного орудия проводит подразделение ВМС США Naval Surface Warfare Center.

Стоит отметить, что сухопутные силы США отказались от развития проекта электромагнитного оружия.

Сообщается, что тестирование усовершенствованного рельсотрона началось в мае 2019 года и Naval Surface Warfare Center заявляет об удовлетворённости их результатами.

Представители подразделения уточняют, что одним из этапов испытаний являлась стрельба корректируемым боеприпасом HVP (Hyper Velocity Projectile), также пригодным для артиллерийских систем 155-мм калибра.

Как сообщало ИА REGNUM, интенсивные испытания электромагнитных пушек для боевых кораблей проводит также Китай.

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