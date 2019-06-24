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Продажи сертифицированных автомобилей KIA с пробегом в России выросли

Техника

По итогам мая 2019 года

Продажи сертифицированных автомобилей KIA с пробегом в России выросли
Значок KIA

Москва, 24 июня 2019, 15:14 — REGNUM  В мае российские дилеры южнокорейской автокомпании KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом продали 642 таких автомобиля, что на 16% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

С января по май 2019 года было продано 3015 сертифицированных машин компании KIA с пробегом.

Сообщается, что в рамках программы продаются машины с пробегом до 120 тыс. км, возраст которых не превышает четырёх лет. В программе участвуют машины только после тщательной технической диагностики. Кроме того, не допускаются автомобили, побывавшие в серьезных ДТП, в результате которых была серьезно нарушена геометрия кузова или система безопасности. Для участия в программе необходим оригинал ПТС и сервисная книжка с отметками о прохождении технического осмотра.

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