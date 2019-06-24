В мае 2019 года в России было продано 1,9 тыс. автобусов с пробегом

Санкт-Петербург, , 14:49 — REGNUM В России в мае 2019 года было перепродано 1,9 тыс. автобусов. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Этот результат майских продаж больше прошлогоднего на 15,4%. При этом за первые пять месяцев 2019 года рынок новых автобусов в России вырос на 6,5%.

Лидером на этом рынке стала российская автокомпания «ПАЗ». На её долю приходится около 60% от всего объема вторичного автобусного рынка. Из импортных автобусов с пробегом в мае лидировали Hyundai.

Стоит также отметить, что более 11% перерегистраций на рынке автобусов было в Санкт-Петербурге, а из нестоличных регионов первое место занимает Краснодарский край.

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