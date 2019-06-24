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Продажи новых автомобилей в Германии выросли в мае на 9,1%

Техника

И составили 332 962 машины

Берлин, 24 июня 2019, 14:28 — REGNUM  Объём авторынка новых машин в Германии в мае 2019 года вырос на 9,1% и составил 332 962 машины. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По информации Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), с января по май 2019 года продажи новых машин в этой стране составили около 1,52 млн штук, что на 1,7% больше прошлогоднего уровня.

Также сообщается, что самым продаваемым брендом на немецком рынке стал Volkswagen. Его в мае купили 60 906 автолюбителей. Таким образом, компания ухудшила свои продажи на 4,6% по сравнению с маем 2018 года. На второй строчке идут автомобили Mercedes-Benz. Компания увеличила продажи на 9,5%, до 29 793 единиц. Тройку лидеров замыкает марка BMW. За месяц её продажи составили 26 995 машин (+41,9%).

Четвёртое и пятое места заняли соответственно американский Ford (26 011 ед.) и немецкая Audi (25 816 ед.).

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