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Продажи новых SUV в Москве в мае сократились на 14,4%

Техника

Всего в столице за месяц продали 8481 автомобиль

Продажи новых SUV в Москве в мае сократились на 14,4%
Chait Goli
SUV

Москва, 24 июня 2019, 14:18 — REGNUM  Рынок новых спортивно-утилитарных автомобилей (SUV) в Москве по итогам мая 2019 года упал на 14,4%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За май 2019 года в столице был реализован 8481 автомобиль сегмента SUV.

Стоит отметить, что кроссоверы и внедорожники составляют 49,5% от общего объема рынка новых легковых автомобилей в Москве.

В целом московский автомобильный рынок уже пять месяцев подряд показывает падение. Однако в мае оно оказалось самым сильным. Так, в этом месяце реализация новых легковых машин сократилась на 18,2% до 17,1 тыс. штук.

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