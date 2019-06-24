Понедельник, 24 Июня 2019 года
13:53:48 МСК

Компаниям Mail.ru Group и «Билайн» удалось решить конфликт

Техника

Им удалось найти «взаимоприемлемое» решение

Москва, 24 июня 2019, 13:53 — REGNUM  Российские компании Mail.ru Group и «Билайн» заявили об окончании конфликта из-за которого пользователи оператора испытывали проблемы с доступом к соцсети «ВКонтакте» и другим сервисам. Соответствующие объявление они разместили в своих группах соцсети.

Представители конфликтовавших сторон отказались предоставить журналистам портала vc.ru информацию о подробностях соглашения, однако отметили, что оно вышло «взаимноприемлемым».

Читайте также: СМИ узнали о планах США запретить китайское оборудование для 5G

Напомним, о конфликте между Mail.ru Group и «Билайн» стало известно 13 июня 2019 года. Клиенты провайдера заметили, что скорость доступа к таким ресурсам, как «Вконтакте», «Однаклассники» и другим сильно упала. Впоследствии Mail.ru Group заявила: причиной стало то, что «Билайн» повысил в шесть раз стоимость отправки сообщений по прямому каналу связи между компаниями.

Читайте ранее в этом сюжете: Microsoft запретила сотрудникам пользоваться мессенджером Slack

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационные технологии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить