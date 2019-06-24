Компаниям Mail.ru Group и «Билайн» удалось решить конфликт

Москва, , 13:53 — REGNUM Российские компании Mail.ru Group и «Билайн» заявили об окончании конфликта из-за которого пользователи оператора испытывали проблемы с доступом к соцсети «ВКонтакте» и другим сервисам. Соответствующие объявление они разместили в своих группах соцсети.

Представители конфликтовавших сторон отказались предоставить журналистам портала vc.ru информацию о подробностях соглашения, однако отметили, что оно вышло «взаимноприемлемым».

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Напомним, о конфликте между Mail.ru Group и «Билайн» стало известно 13 июня 2019 года. Клиенты провайдера заметили, что скорость доступа к таким ресурсам, как «Вконтакте», «Однаклассники» и другим сильно упала. Впоследствии Mail.ru Group заявила: причиной стало то, что «Билайн» повысил в шесть раз стоимость отправки сообщений по прямому каналу связи между компаниями.

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