Microsoft запретила сотрудникам пользоваться мессенджером Slack

Вашингтон, , 12:57 — REGNUM Компания Microsoft запретила своим сотрудникам пользоваться корпоративным мессенджером Slack из-за угрозы утечек информации. Об этом 23 июня сообщил портал Mashable.

Под запрет также попали службы Google Docs и Amazon, пользоваться ими можно только в исключительных случаях. Стоит отметить, что Microsoft запретила сотрудникам использовать не только программы сторонних разработчиков, но и принадлежащий ей GitHub. На этой площадке им разрешено хранить только ту информацию, которая не имеет отношения к коммерческой тайне компании.

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Ранее ИА REGNUM сообщило: Билл Гейтс назвал главную ошибку, которую он допустил, занимая должность руководителя Microsoft. По мнению миллиардера, компания не должна была уступать рынок мобильных платформ Google с его ОС Android.

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