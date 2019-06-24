Понедельник, 24 Июня 2019 года
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Microsoft запретила сотрудникам пользоваться мессенджером Slack

Техника

Компания также ввела запрет на использование в работе не только сторонних приложений, но и своих служб

Вашингтон, 24 июня 2019, 12:57 — REGNUM  Компания Microsoft запретила своим сотрудникам пользоваться корпоративным мессенджером Slack из-за угрозы утечек информации. Об этом 23 июня сообщил портал Mashable.

Под запрет также попали службы Google Docs и Amazon, пользоваться ими можно только в исключительных случаях. Стоит отметить, что Microsoft запретила сотрудникам использовать не только программы сторонних разработчиков, но и принадлежащий ей GitHub. На этой площадке им разрешено хранить только ту информацию, которая не имеет отношения к коммерческой тайне компании.

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Ранее ИА REGNUM сообщило: Билл Гейтс назвал главную ошибку, которую он допустил, занимая должность руководителя Microsoft. По мнению миллиардера, компания не должна была уступать рынок мобильных платформ Google с его ОС Android.

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