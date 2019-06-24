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Компания BMW прекратила выпуск новых моделей суперкаров

Техника

Так как в модельной линейки немецкой марки уже есть М8

Мюнхен, Германия, 24 июня 2019, 12:56 — REGNUM  В связи с тем, что в модельном ряду BMW имеется «убийца Porsche 911 Turbo» — BMW М8, немецкая автокомпания прекращает выпуск спорткаров. Об этом заявил глава M Division (подразделение BMW) Маркус Флаш в интервью изданию Which Car.

По словам топ-менеджера компании, поскольку сегодня BMW M8 является самым скоростным автомобилем автокомпании на трассе Нюрбургринг, выпуск новых суперкаров решено прекратить. Он отметил, что M8 ни в коем случае нельзя считать всего лишь двухдверной версией седана М5. У BMW M8 на 24 мм ниже центр тяжести и более жёсткий кузов. Кроме того, у купе идеальная управляемость.

По его словам, под капотом M8 установлен 4,4-литровый движок V8, развивающий мощность до 600 л. с. Авто набирает скорость до 100 км/ч за 3,3 секунды. Максимальная скорость спорткара ограничена 250 км/ч. У BMW M8 с пакетом M Driver’s Package скорость достигает 305 км/ч.

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