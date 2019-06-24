Эксперты: в России активизировался вирус-вымогатель Troldesh

Москва, , 12:04 — REGNUM Эксперты компании Group-IB предупредили пользователей о росте активности вредоносной программы-вымогателя Troldesh. Об этом 24 июня сообщил РБК.

Злоумышленники рассылают письма с ящиков, которые якобы принадлежат известным российским компаниям. Содержащийся в них вирус способен не только шифровать данные пользователя, он также занимается майнингом криптовалюты и создает трафик посещаемости ряду интернет-ресурсов.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что власти города Ривьера-Бич (штат Флорида, США) заплатили хакерам $600 тыс. в виде криптовалюты за освобождение городской компьютерной сети от вируса-шифровальщика. Такое решение в итоге приняла администрация населенного пункта.

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