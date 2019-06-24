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В России компания Mazda отзывает более 900 авто

Техника

Отзыву подлежат автомобили марки Mazda 6 и Mazda CX-5

Москва, 24 июня 2019, 12:03 — REGNUM  Официальный представитель автопроизводителя Mazda на российском рынке ООО «Мазда Мотор Рус» объявил об отзыве 938 транспортных средств из-за выявленного дефекта. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Mazda 3, реализованные c апреля 2013 года по август 2018 года.

Сообщается, что причиной отзыва машин японского автопроизводителя является неисправность заслонки впускного клапана. Она может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к неправильному измерению программным обеспечением угла положения заслонки, а также к появлению ошибки о неисправности.

«В худшем случае, это (неисправность — ред.) может привести к остановке двигателя».
Росстандарт

Компания намерена совершенно бесплатно устранить дефект в любом официальном сервисном центре бренда.

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