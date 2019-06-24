Названы лучшие кроссоверы с пробегом и с «автоматом» за 1 млн рублей

Москва, , 11:32 — REGNUM Названы лучшие кроссоверы с пробегом и с «автоматом» за один миллион рублей. Рейтинг составили специалисты ресурса «Автоновости дня».

Кроссовер Honada CR-V лидирует в этом рейтинге. Он выделяется высокой надежностью, большим ресурсом мотора и трансмиссии. За миллион рублей можно найти автомобиль в третьей генерации. Кроме того, авто выделяется комфортабельностью салона.

На второй строчке списка японский кроссовер Mazda CX-5. За обозначенную сумму на вторичном авторынке можно будет найти только дорестайлинговую модификацию с мотором на два литра. Вероятно, что получится подыскать только вариант с приводом 2×2. Что касается варианта авто с двигателем на 2,5 литра, то такую машину с полным приводом за миллион найти невозможно. У Mazda CX-5 качественный движок и трансмиссия. Однако стоит отметить, что данная модель популярна и среди автоворов.

Тройку лидеров замыкает японская Toyota RAV4. За миллион рублей придется ограничиться версией в 30-ом кузове. У мотора автомобиля большой ресурс и хорошая надежность. Коробка передач и двигатель редко выходят из строя.

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