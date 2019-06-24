В Белоруссии выпущена партия тягачей, соответствующих стандартам Euro 6

Минск, , 10:59 — REGNUM С конвейера минского автомобильного завода сошла первая партия тягачей МАЗ 5440М9, соответствующих стандартам Euro 6. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Пока тягачи выпускаются под заказ. Массовое производство машин автопроизводитель запланировал на конец 2019 года. Пока на заводе произвели не менее пяти МАЗ 5440М9. Из них два магистральных тягача уже приобрела компания «БелГрузМагистраль».

Новая машина способна тянуть за собой «поезд» массой 44 тонны. При этом вес самого тягача составляет 8,25 тонны. Автопроизводители оснастили новый МАЗ мотором Mercedes-Benz ОМ 471 на 12,8 л., который развивает мощность до 476 л. с. Он работает в паре с 12-скоростным «роботом» G230−12 New AMT. Вместимость двух топливных баков составляет 1,15 т.

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