Эксперты усомнились в безопасности электросамокатов на улицах городов

Берлин, , 10:33 — REGNUM Электросамокаты набирают популярность как средство передвижения в больших городах по всему миру. Однако этот вид транспорта не так безопасен, как кажется на первый взгляд, передает немецкий канал n-tv 24 июня.

Спустя несколько дней после разрешения движения электросамокатов по велодорожкам и улицам Германии произошел первый серьезный инцидент: 65-летний водитель самоката получил опасную для жизни травму несмотря на то, что на нем был защитный шлем. Эксперты прогнозируют большое число несчастных случаев с участием электросамокатов.

«Очевидно, что между водителями электрических самокатов и другими участниками дорожного движения будут огромные проблемы, но единственный вопрос: насколько серьезны эти проблемы?» — говорит эксперт Зигфрид Брокман, исследующий статистику аварий для страховых компаний.

По его словам, водитель самоката является непредсказуемым участником дорожного движения: у него заняты обе руки и он не может жестом предупредить о своих намерениях. Его неустойчивое положение всегда приводит к падению при столкновении с препятствием или другим транспортным средством. Водитель не имеет возможности мгновенно и безопасно среагировать на внезапно появившегося на пути пешехода. Решающим фактором для безопасности является большой размер колес. Но часто люди выбирают самокаты с маленькими колесами, рассчитывая на их легкий вес и большую мобильность.

В США в результате инцидентов с электросамокатами за год в травмпункты поступили 249 человек с черепно-мозговыми травмами, переломами, рваными ранами.