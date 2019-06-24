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Hyundai поставит 2000 гибридов Ioniq сингапурской компании

Техника

К первой половине 2020 года

Сеул, 24 июня 2019, 10:22 — REGNUM  Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai планирует поставить 2000 гибридных автомобилей Ioniq сингапурской транспортной компании к первой половине 2020 года. Об этом 24 июня сообщает Yonhap.

Бензиновые гибридные автомобили Ioniq будут эксплуатироваться в качестве такси сингапурской компанией ComfortDelGro. Размер автопарка этой компании составляет 46 010 автомобилей в семи странах мира.

В 2007 году компания Hyundai заключила соглашение с ComfortDelGro на поставку седанов Sonata, хэтчбеков i40 и i30. В 2018 году компании подписали соглашение о поставке 1200 бензиновых гибридных автомобилей Ioniq. В общей сложности южнокорейский производитель продал 26 000 автомобилей для такси на сингапурском рынке за последние 13 лет.

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