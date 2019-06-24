Продажи автомобилей в Великобритании в мае снизились на 4,6%

Лондон, , 09:58 — REGNUM В Великобритании в мае 2019 года было продано на 4,6% меньше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего на британском авторынке в мае было продано 183 724 машины. По версии Британского общества автопроизводителей и автодилеров (SMMT), падение продаж автомобилей связано с экономической и политической нестабильностью в Великобритании. Кроме того, спрос падает на автомобили с дизельными моторами, поскольку ужесточились требования для этих авто.

За период с января по май 2019 года на британском рынке было реализовано 1 млн 045 тыс. 724 авто, что на 3,1% меньше результата аналогичного периода 2018 года.

Читайте также: Продажи автомобилей в Италии в мае снизились на 1,2%