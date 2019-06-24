Понедельник, 24 Июня 2019 года
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Блогеры переделали УАЗ в культиватор

Техника

Но судя по видео – эксперимент не очень удался

Новосибирск, 24 июня 2019, 09:05 — REGNUM  Блогеры из проекта «Гараж 54» переделали УАЗ «Хантер» в культиватор. Видео с экспериментом размещено на их YouTube-канале.

Из стандартного «Хантера» автомеханики попытались сделать сельскохозяйственный культиватор, чтобы вспахивать на нем огород. Для этого блогерами были приобретены старые колесные диски, к которым они приварили лезвия из металла. По их задумке, переделанное авто должно было вспахивать землю и постепенно передвигаться вперед.

Тем не менее, тесты показали несостоятельность такого технического решения. Когда блогеры поставили диски с лезвиями только на переднюю ось, автомобиль просто поехал, не вскапывая землю. При замене всех колес на диски с лезвиями машина просто закопалась.

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