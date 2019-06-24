Автомобиль экс-президента США продадут на аукционе

Вашингтон, , 08:45 — REGNUM На аукцион выставлен автомобильJeep Grand Cheroke, который принадлежал бывшему президенту США Бараку Обаме. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

Аукцион состоится в американском штате Коннектикут в июле 2019 года. На нём будет продан внедорожник Jeep Grand Cherokee Барака Обамы, приобретённый им в 2000 году. Сообщается, что в бардачке машины ещё можно найти личные вещи бывшего президента.

Сам Обама назвал Jeep Grand Cheroke одним из лучших автомобилей. Стоит отметить, что до этого он приобретал подержанные машины с малым уровнем комфорта, в которых даже отсутствовали стеклоподъёмники.

Пробег у машины солидный — 133 000 миль (около 82 642 км).

Цена этого лота составит около 50 тыс. долларов.

Читайте также: Ferrari F2002 Михаэля Шумахера продадут на аукционе в ОАЭ