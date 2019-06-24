Минобороны РФ примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»

Москва, , 07:44 — REGNUM Министерство обороны России примет на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», сообщает пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).

Отмечается, что поставка новейших ЗРК запланирована на 2022 год.

Как сообщало ИА REGNUM, первый серийный ЗРК «Сосна» был показан на площадке форума «Армия-2018». Разработчиком комплекса является АО «КБточмаш им. Нудельмана» из холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в состав Ростеха.

Данный комплекс придет на смену устаревшему ЗРК «Стрела-10М». Одна боевая машина «Сосна» несет 12 малогабаритных зенитных ракет «Сосна-Р» и обеспечивает поражение целей на дальности до 10 км и высоте до 5 км в любое время суток и в любую погоду. Может применяться как в автономном режиме, так и в составе подразделения, также может вести огонь в движении.

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